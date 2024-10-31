本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮18/118
首頁 / 生活

颱風康芮暴風圈籠罩台東 蘭嶼氣象站風速儀不敵強風損壞

2024/10/31 08:49（10/31 10:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風雨增強，海邊長浪激起10幾公尺高浪花。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風雨增強，海邊長浪激起10幾公尺高浪花。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東今天上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風強雨大，上午陣風15級，氣象站的風速儀在清晨被一陣強風吹壞；台東市區上午陣風10級，樹枝、街道物品四處飄移。

台東地區昨晚出現間歇性強風，今天上午6時過後則風強雨大，海面洶湧長浪激起10幾公尺高浪花，越過富岡港堤防。

蘭嶼昨天深夜一度出現16級陣風，清晨5時許一陣強風將蘭嶼氣象站的風向、風速儀吹壞。氣象站人員接受中央社記者電話訪問表示，目前外面風強雨大，無法到外面了解損壞情況。

蘭嶼鄉公所秘書周孋珠表示，鄉公所相關人員都在鄉公所災害應變中心，由於目前風勢很大，無法外出勘災，目前街道的災情回報是除了漁人、紅頭外，其他部落都停電。

中央氣象署台東氣象站表示，今天凌晨颱風暴風圈已經接觸到台東，今天上午暴風圈籠罩台東，台東市區陣風10級，蘭嶼陣風15級，風雨還會增強，呼籲民眾減少戶外活動。

根據台東颱風災害應變中心截至上午8時統計，全縣有4人因颱風受傷，其中3人輕傷已出院，另1人因跌到顱內出血，尚在台東馬偕醫院救治。全縣撤離人數721人。（編輯：李錫璋）1131031

台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風雨大，氣象站風速儀清晨被強風吹壞，海域出現長浪，激起10幾公尺高浪花。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風雨大，氣象站風速儀清晨被強風吹壞，海域出現長浪，激起10幾公尺高浪花。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，台東市區陣風10級，樹枝、街道物品被強風吹得四處飄移。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，台東市區陣風10級，樹枝、街道物品被強風吹得四處飄移。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
#颱風
#蘭嶼
#中央氣象署
#康芮
延伸閱讀
颱風康芮來襲百貨公司營業狀況一次看 新光三越遠東SOGO全台暫停營業颱風康芮10級風暴風半徑150公里 1998年後首見颱風康芮來襲 台中海線紅綠燈被吹歪電線遭吹斷颱風康芮來襲合歡山吹17級陣風 屋頂鐵皮快掀飛
周孋珠
巴貝多貨輪擱淺蘭嶼19船員平安 船體破裂漏油汙海岸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮預計午後登陸晚間出海 北、東部防強風豪雨
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：