颱風康芮暴風圈籠罩台東 蘭嶼氣象站風速儀不敵強風損壞
2024/10/31 08:49（10/31 10:38 更新）
（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東今天上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風強雨大，上午陣風15級，氣象站的風速儀在清晨被一陣強風吹壞；台東市區上午陣風10級，樹枝、街道物品四處飄移。
台東地區昨晚出現間歇性強風，今天上午6時過後則風強雨大，海面洶湧長浪激起10幾公尺高浪花，越過富岡港堤防。
蘭嶼昨天深夜一度出現16級陣風，清晨5時許一陣強風將蘭嶼氣象站的風向、風速儀吹壞。氣象站人員接受中央社記者電話訪問表示，目前外面風強雨大，無法到外面了解損壞情況。
蘭嶼鄉公所秘書周孋珠表示，鄉公所相關人員都在鄉公所災害應變中心，由於目前風勢很大，無法外出勘災，目前街道的災情回報是除了漁人、紅頭外，其他部落都停電。
中央氣象署台東氣象站表示，今天凌晨颱風暴風圈已經接觸到台東，今天上午暴風圈籠罩台東，台東市區陣風10級，蘭嶼陣風15級，風雨還會增強，呼籲民眾減少戶外活動。
根據台東颱風災害應變中心截至上午8時統計，全縣有4人因颱風受傷，其中3人輕傷已出院，另1人因跌到顱內出血，尚在台東馬偕醫院救治。全縣撤離人數721人。（編輯：李錫璋）1131031
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