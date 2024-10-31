颱風康芮來襲蘭嶼17級陣風破表 平均風每秒59.1公尺破紀錄[影]

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署表示，強颱康芮持續接近，蘭嶼出現平均風17級，達每秒59.1公尺，刷新所有人工測站有史以來的紀錄。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東方約130公里處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署播報員朱美霖指出，受到颱風影響，蘭嶼、綠島已有15至17級以上強陣風，今天測得蘭嶼平均風達17級、每秒59.1公尺，已經破有紀錄以來所有人工測站的平均風紀錄。

朱美霖說明，平均風是指測站在特定間內最大10分鐘平均風速，意思是這樣的風力是持續且強勁，需要特別注意。

根據紀錄，去年10月5日颱風小犬在蘭嶼氣象站測得的最大陣風風速為每秒95.2公尺，是該站自設站126年以來的最高紀錄，當下測得此筆紀錄後風速計也直接陣亡。

朱美霖解釋，每秒95.2公尺是瞬間最大風速，但當時平均風並未達17級。（編輯：李錫璋）1131031

▲網友上午直播蘭嶼風雨情況。

颱風來襲蘭嶼逾17級陣風破表 風速儀也被吹壞

（中央社記者盧太城台東縣31日電）颱風康芮襲擊蘭嶼，蘭嶼清晨5時許測得陣風超過17級，風速儀也被吹壞，目前無法觀測；蘭嶼高中上午8時測得15級陣風。

蘭嶼地區昨天深夜開始暴風圈籠罩，蘭嶼椰油國小老師顏子矞在臉書貼出驚人風雨影片喊「救命」、「這個強烈颱風真的太誇張了！大家千萬要小心啊」、「原來這才是真正的搖滾區」。

根據中央氣象署資料，蘭嶼氣象站從今天凌晨開始都測到17級陣風，清晨6時過後就沒有更新資料。蘭嶼氣象站人員告訴中央社記者，5時許一陣強風後風速儀就損壞。台東氣象站表示，蘭嶼上午5時30分的陣風是每秒78.2公尺，超過17級風，「已經破表了」。

根據中央氣象署資料，蘭嶼高中上午7時16級陣風，8時15級陣風；蘭嶼燈塔上午7時16級陣風，8時是13級陣風。（編輯：謝雅竹）1131031