颱風康芮稍減弱仍維持強颱 估午後登陸明晨本島脫離暴風圈

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署表示，颱風康芮持續接近，但強度稍減弱，預估仍會維持強颱強度登陸台灣，以中午前後至下午在花東一帶登陸的機會最高，晚間出海，明天上午暴風圈就有機會脫離本島陸地。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東方約130公里處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署指出，陸上警戒區為台灣各地區及澎金馬；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖表示，康芮過去3小時強度稍減弱，暴風圈已進入宜蘭、花蓮、台東及新竹以南陸地；中午前後至下午中心可能登陸花東，中心進入陸地後移速減慢，但晚間左右就會出海，轉往北上，明天上午8時就會在馬祖近海東南方約40公里海面上。

朱美霖指出，預估明天上午暴風圈就有機會脫離本島陸地，晚間馬祖也會脫離暴風圈範圍；今天至明天清晨影響最劇，可能會有破壞性強風，迎風面降雨明顯。

朱美霖提醒，今天台東、澎湖將有14級以上強陣風，新北至高雄及宜花地區、屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風；台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，東半部沿海浪高可達10公尺以上、澎湖可達7公尺以上，各沿海並易有長浪發生。

朱美霖說，白天迎風面東半部有豪雨以上的降雨，山區、北部地區也有局部豪雨，今晚明晨中南部降雨也會愈來愈明顯。

根據氣象署資料，今天截至上午8時20分，各縣市較顯著的累積雨量，宜蘭縣大同鄉490毫米、台中市和平區330毫米、新竹縣尖石鄉256.5毫米、花蓮縣卓溪鄉257.5毫米、台北市信義區234.5毫米。（編輯：李錫璋）1131031

31日上午9時20分雷達回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）