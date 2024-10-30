本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮10/73
首頁 / 生活

颱風康芮暴風半徑320公里 創1996年賀伯侵台後最大紀錄

2024/10/30 12:51（10/30 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（圖取自天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）
（圖取自天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署今天表示，截至目前，強颱康芮暴風半徑達320公里，已經是近30年來襲台暴風半徑最大颱風；前一次以強颱之姿、暴風半徑逾300公里以上登陸本島的颱風，要回溯到1996年的颱風賀伯。

中央氣象署持續針對強颱康芮發布海上陸上颱風警報，今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約470公里，以每小時19公里速度，向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，截至目前，康芮暴風半徑達320公里，已經是近30年來影響台灣的颱風中，強度達強颱、暴風半徑最大的颱風。

張竣堯指出，前一次暴風半徑達300公里的颱風，是去年7月中颱杜蘇芮，自台灣海峽北上，颱風中心於金門東方近海登陸中國福建省，未對本島造成影響。

接著是2007年10月的強颱柯羅莎，當時暴風半徑達300公里，在登陸之前減弱為中颱，於頭城及三貂角間進入北部陸地。

若是以強颱強度、暴風半徑超過300公里登陸台灣的颱風，要回溯到1996年的強颱賀伯，於基隆與蘇澳間登陸，暴風半徑達350公里；當年阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米。（編輯：陳政偉）1131030

中央氣象署30日上午8時發布颱風暴雨預估到達時間機率圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署30日上午8時發布颱風暴雨預估到達時間機率圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#台灣
#杜蘇芮
#中央氣象署
#張竣堯
#康芮
#颱風康芮
延伸閱讀
颱風康芮還在長胖 全台納陸警範圍提早至下半天颱風康芮來襲 新北：晚上8時宣布是否放颱風假颱風康芮逼近 北市水門下午4時只出不進堤外8時起拖吊颱風康芮轉強颱 坡地易致災區包含雙北等6縣市颱風來了 門窗貼膠帶可抗風防爆？沙包如何堆最有效？防颱方法報你知
張竣堯
強烈颱風康芮可能成穿心颱 估暴風圈30日深夜籠罩全台東北季風19日增強天氣轉涼 北部東半部防局部短暫雨
康芮
颱風康芮逼近 南市府晚間視颱風動態討論停班課強颱康芮來勢洶洶 氣象署追風計畫助預測分析
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮逼近 海空交通異動多
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：