颱風康芮還在長胖 全台納陸警範圍提早至下半天

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署今天中午持續發布強颱康芮陸警，警戒範圍擴大至東半部、中南部共12個縣市、近半個台灣；強度增強、暴風圈再擴大，全台納入陸警範圍時間由原本的深夜提前至下半天。

中央氣象署持續針對強颱康芮發布海上陸上颱風警報，今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約470公里，以每小時19公里速度，向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署指出，陸上警戒區域包含宜蘭、花蓮、台東、南投、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、恆春半島；海上警戒區域為台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面。

據統計，今天截至上午11時，各縣市累積雨量為以北市士林區擎天崗達117毫米最多，其次為新北市萬里區114毫米。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署預報員朱美霖在颱風記者會中表示，過去3小時康芮略為增強、暴風範圍再擴大；今晚至11月1日清晨是影響最明顯的期間。

朱美霖說，由於康芮移動速度快、加上結構仍然擴大，預估最快下半天全台都會納入陸警範圍；暴風圈明天凌晨接觸到東南部、恆春半島，仍然預估明天中午前後至傍晚間會在花蓮以南的陸地登陸；至於出海地點，由於會受到地形影響，仍需要再觀察。

朱美霖指出，颱風外圍環流持續接近台灣東半部，隨著颱風接近，外圍雨帶逐漸影響台灣，目前基隆北海岸、大台北、宜蘭已經有持續降雨，今晚起降雨會明顯增大；明天北部、宜花東會有豪雨以上等級的降雨。

朱美霖提醒，今天各沿海海面風浪逐漸增大，易有3至5公尺以上浪高，尤其東半部沿海及蘭嶼浪高可達8公尺以上；另外，目前已觀測到蘭嶼出現14級陣風、綠島及澎湖11級陣風，明天清晨起風力逐漸增強，蘭嶼、綠島、澎湖將有12級或以上強陣風，恆春半島及馬祖有10級以上強陣風。（編輯：陳清芳）1131030