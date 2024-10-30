颱風康芮全台納陸警估31日下午登陸 巔峰之姿來襲嚴防強風豪雨

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（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮直撲台灣，中央氣象署今天下午5時把全台納入陸警範圍內，預估康芮將以巔峰之姿襲台，中心明天下午到傍晚就會登陸花東到恆春半島一帶，提醒全台要嚴防強風豪雨。

根據中央氣象署觀測，下午5時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約360公里處，以每小時20轉23公里速度向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署指出，目前康芮中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對台灣各地及澎湖構成威脅，因此陸警範圍已經擴增到全台22縣市。

氣象署科長林伯東在記者會中表示，康芮是體型較大的颱風，預計以強烈颱風的狀況侵襲台灣地區，明天白天康芮就會在東南部近海，下午到傍晚就會登陸花東到恆春半島一帶，明天中午暴風圈將籠罩全台，預計明天深夜到11月1日清晨中心出海。

林伯東指出，康芮將以巔峰之姿侵襲台灣，今天晚上到11月1日清晨，各地風力強勁，中心附近會有破壞性強風，陣風可達12級以上，雨勢上北部跟東半部有豪雨等級降雨，中心通過後，受到西南風影響，中南部也有豪大雨出現。

林伯東說，11月1日白天後逐漸減弱遠離台灣，海峽上仍要留意強風，中南部也有豪大雨發生機率。（編輯：李亨山）1131030

30日晚間衛星雲圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

圖為30日下午2時預測颱風暴風可能到達的時間與機率。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）