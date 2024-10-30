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颱風康芮襲台 10/31全台停班停課一覽

2024/10/30 14:52（10/30 22:23 更新）
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圖為30日傍晚台北市中正區1名學生撐傘被吹開花。中央社記者吳家昇攝 113年10月30日
圖為30日傍晚台北市中正區1名學生撐傘被吹開花。中央社記者吳家昇攝 113年10月30日
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（中央社網站）颱風康芮陸上颱風警報10月30日發布，中央氣象署表示，颱風10月31日下午到傍晚可能登陸花東到恆春半島一帶。中央社整理10月31日全台停班停課狀況：

基隆市｜停止上班、停止上課
台北市｜停止上班、停止上課
新北市｜停止上班、停止上課
桃園市｜停止上班、停止上課
新竹市｜停止上班、停止上課
新竹縣｜停止上班、停止上課

宜蘭縣｜停止上班、停止上課
花蓮縣｜停止上班、停止上課
台東縣｜停止上班、停止上課

苗栗縣｜停止上班、停止上課
台中市｜停止上班、停止上課
彰化縣｜停止上班、停止上課
雲林縣｜停止上班、停止上課
南投縣｜停止上班、停止上課

嘉義市｜停止上班、停止上課
嘉義縣｜停止上班、停止上課
台南市｜停止上班、停止上課
高雄市｜停止上班、停止上課
屏東縣｜停止上班、停止上課

澎湖縣｜停止上班、停止上課
連江縣｜停止上班、停止上課
金門縣｜停止上班、停止上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1131030

#行政院人事行政總處
#颱風
#中央氣象署
#康芮
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