颱風康芮襲台 10/31全台停班停課一覽
2024/10/30 14:52（10/30 22:23 更新）
（中央社網站）颱風康芮陸上颱風警報10月30日發布，中央氣象署表示，颱風10月31日下午到傍晚可能登陸花東到恆春半島一帶。中央社整理10月31日全台停班停課狀況：
基隆市｜停止上班、停止上課
台北市｜停止上班、停止上課
新北市｜停止上班、停止上課
桃園市｜停止上班、停止上課
新竹市｜停止上班、停止上課
新竹縣｜停止上班、停止上課
宜蘭縣｜停止上班、停止上課
花蓮縣｜停止上班、停止上課
台東縣｜停止上班、停止上課
苗栗縣｜停止上班、停止上課
台中市｜停止上班、停止上課
彰化縣｜停止上班、停止上課
雲林縣｜停止上班、停止上課
南投縣｜停止上班、停止上課
嘉義市｜停止上班、停止上課
嘉義縣｜停止上班、停止上課
台南市｜停止上班、停止上課
高雄市｜停止上班、停止上課
屏東縣｜停止上班、停止上課
澎湖縣｜停止上班、停止上課
連江縣｜停止上班、停止上課
金門縣｜停止上班、停止上課
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1131030
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