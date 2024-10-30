颱風康芮襲台 10/31全台停班停課一覽

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（中央社網站）颱風康芮陸上颱風警報10月30日發布，中央氣象署表示，颱風10月31日下午到傍晚可能登陸花東到恆春半島一帶。中央社整理10月31日全台停班停課狀況：

基隆市｜停止上班、停止上課

台北市｜停止上班、停止上課

新北市｜停止上班、停止上課

桃園市｜停止上班、停止上課

新竹市｜停止上班、停止上課

新竹縣｜停止上班、停止上課

宜蘭縣｜停止上班、停止上課

花蓮縣｜停止上班、停止上課

台東縣｜停止上班、停止上課

苗栗縣｜停止上班、停止上課

台中市｜停止上班、停止上課

彰化縣｜停止上班、停止上課

雲林縣｜停止上班、停止上課

南投縣｜停止上班、停止上課

嘉義市｜停止上班、停止上課

嘉義縣｜停止上班、停止上課

台南市｜停止上班、停止上課

高雄市｜停止上班、停止上課

屏東縣｜停止上班、停止上課

澎湖縣｜停止上班、停止上課

連江縣｜停止上班、停止上課

金門縣｜停止上班、停止上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1131030