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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮轉強颱 坡地易致災區包含雙北等6縣市

2024/10/30 10:43（10/30 10:52 更新）
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中央災害應變中心30日表示，坡地易致災區為雙北、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等6縣市山區。（圖取自國家災害防救科技中心LINE網頁）
中央災害應變中心30日表示，坡地易致災區為雙北、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等6縣市山區。（圖取自國家災害防救科技中心LINE網頁）
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）颱風康芮已增強為強颱且移動速度快，中央災害應變中心今天表示，坡地易致災區為雙北、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等6縣市山區，呼籲提高防颱準備。

中央災害應變中心上午舉行第2次工作會報暨情資研判會議。

由於10月30日深夜至11月1日清晨風雨影響最顯著，國家災害防救科技中心表示，這段颱風影響期間，淹水警戒區為台灣北部、東部及恆春半島，沿海低窪與易淹水區，須注意短延時強降雨導致的積淹水災害。

另外，坡地易致災區為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等6個縣市山區。

（圖取自國家災害防救科技中心LINE網頁）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE網頁）

交通部提到，國內航線已取消22架次。海運國際兩岸共2航線、8航次停航；國內航線共7航線、24航次停航。

針對海事案件部分，交通部說，擱淺在蘭嶼地區的巴貝多籍散裝船日前已完成餘油抽除作業，11月2日前將返蘭嶼進行船舶油櫃洗艙作業；擱淺在野柳的中國籍拖船，船東昨晚棄船、船員全救起，今天將討論協調中國大陸籍拖船前往拖救。

經濟部表示，電力系統方面，台東縣綠島曾停電用戶數649戶，均已全數復電。

農產品供需方面，農業部表示，台北果菜批發市場昨天交易量為1614公噸，較10月27日增加252公噸；平均每公斤交易價格新台幣47元，較10月27日上漲3.1元。

另外，西螺果菜批發市場昨天交易量751公噸，較10月28日減少244公噸；平均每公斤交易價格40.7元，較10月28日上漲1.1元。

農業部說，蔬菜滾動式倉貯目前庫存量為2780公噸，掌握供需狀況適時調節。

指揮官、內政部長劉世芳和相關縣市進行視訊連線了解颱風整備狀況後，她最後裁示，這次颱風首當其衝為宜蘭、花蓮和台東，要落實積極防範等事項。（編輯：李錫璋）1131030

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