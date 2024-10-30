颱風康芮襲台21縣市風力達停班課標準 僅北市未達標

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（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮直撲台灣，預計明天是影響最劇烈的時候，據中央氣象署下午4時的最新風雨預報，全台僅台北市陣風沒有達到停班課標準外，其餘21縣市都已達到停班課標準。

根據中央氣象署觀測，下午4時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約390公里處，以每小時20公里速度向西北轉北北西進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

根據氣象署最新的風雨預報，在風力方面，明天早上6時到中午12時，除了台北市平均風為5-6級，陣風6-7轉8-9級沒有達標外，其餘21縣市的陣風都達到10級陣風以上，也就是說除了台北市外，各縣市包含離島都已達到停班課標準。

根據31日早上6時到中午12時預報，除了台北市之外，其餘21縣市陣風都達10級陣風以上。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍須由各縣市政府自行決定。

氣象署表示，康芮目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對新北以南、東半部地區及澎湖構成威脅。（編輯：李亨山）1131030