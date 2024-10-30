颱風康芮逼近 台電部署8千搶修人次全面戒備

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（中央社記者曾智怡台北30日電）颱風康芮逼近，台電今天表示，已完成防災設備及備料盤點作業，並部署近8000搶修人次、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害，必要時將迅速啟動支援機制，增進搶修效率。

另外，依颱風路徑預判，花東及高屏地區恐首當其衝，台電已調派同仁前往南部地區待命，當有狀況發生時，可以即時投入搶修。

台電透過新聞稿表示，依據氣象署資訊，颱風康芮暴風範圍廣大，預估明天深夜才會離台，且風雨增強加上夜間視線不佳，將增加搶修難度，可能至11月1日早上才能全面展開搶修，搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

台電指出，每次颱風的停電與搶修挑戰各不相同。例如去年颱風小犬過境，彰雲嘉沿海地區因強風無雨，引起嚴重鹽塵害；今年颱風凱米的豪雨造成高雄市區嚴重淹水，多處大樓地下配電室設備受損；颱風山陀兒則帶來強勁風勢，吹落各類空飄物垂掛在線路設備上，影響供電。

台電汲取過去颱風經驗，事前已於相關地區安排礙子清洗作業。另針對離島地區及山區，為避免天候或道路坍方影響交通，造成人員無法即時支援搶修，台電已加派人力及搶修設備進駐，並備妥柴油發電機待命。

台電呼籲民眾共同加強防颱，降低颱風影響。例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區的地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。

另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。（編輯：楊凱翔）1131030