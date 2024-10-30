颱風康芮逼近 北市水門下午4時只出不進堤外8時起拖吊

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）颱風康芮逼近，台北市政府宣布，今天中午12時起，水門周邊區域部分道路紅黃線開放停車，下午4時起水門實施「只出不進」管制，晚間8時起拖吊堤外滯留車輛。

台北市工務局水利工程處今天發布新聞稿表示，考量水庫水位及經濟部水利署水情資訊，全市疏散門及越堤坡道將在下午4時起實施「只出不進」管制，請停於堤外的車輛在晚間8時前駛離，否則將拖吊移置，並依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰。

水利處指出，為避免水庫調節性放水造成河川水位高漲，全市疏散門將在今天晚間10時起關閉，在河濱公園活動人員務必儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

交通局同時宣布，為紓解堤外停放車輛需求，中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊部分道路紅黃線自今天中午12時起開放停車，停車時應維持道路雙向會車功能，公車站、消防栓、人行道及顯有妨礙他人通行處等仍禁止臨時停車。（編輯：李錫璋）1131030