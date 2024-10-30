本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮17/73
首頁 / 生活

颱風康芮逼近 北市水門下午4時只出不進堤外8時起拖吊

2024/10/30 11:18（10/30 11:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為颱風山陀兒來襲，北市疏散門進行管制。中央社記者謝佳璋攝 113年10月1日
圖為颱風山陀兒來襲，北市疏散門進行管制。中央社記者謝佳璋攝 113年10月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）颱風康芮逼近，台北市政府宣布，今天中午12時起，水門周邊區域部分道路紅黃線開放停車，下午4時起水門實施「只出不進」管制，晚間8時起拖吊堤外滯留車輛。

台北市工務局水利工程處今天發布新聞稿表示，考量水庫水位及經濟部水利署水情資訊，全市疏散門及越堤坡道將在下午4時起實施「只出不進」管制，請停於堤外的車輛在晚間8時前駛離，否則將拖吊移置，並依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰。

水利處指出，為避免水庫調節性放水造成河川水位高漲，全市疏散門將在今天晚間10時起關閉，在河濱公園活動人員務必儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

交通局同時宣布，為紓解堤外停放車輛需求，中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊部分道路紅黃線自今天中午12時起開放停車，停車時應維持道路雙向會車功能，公車站、消防栓、人行道及顯有妨礙他人通行處等仍禁止臨時停車。（編輯：李錫璋）1131030

延伸閱讀
強烈颱風康芮可能成穿心颱 估暴風圈30日深夜籠罩全台颱風康芮進逼禁觀浪 東管處推即時影像賞花東綠島浪花颱風康芮來襲 3萬6000名國軍兵力待命救援颱風康芮來襲 台中市停班課可能延後至晚間10時公布颱風康芮逼近 估4天總雨量上看1200毫米颱風康芮逼近 陳其邁：颱風假放不放都會被出征
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮逼近 花蓮加強清溝、海岸拉封鎖線
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：