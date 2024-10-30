颱風康芮來襲 台中市停班課可能延後至晚間10時公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）康芮颱風已發布海上及陸上警報，由於中央氣象署提供地方政府風雨預測將增加晚上9時的數據，台中市長盧秀燕今天說，停班課的公布可能從原來晚上8時延後到10時。

盧秀燕上午前往西區進行交通視導，接受媒體聯訪被問到康芮颱風來襲，明天及後天台中市是否會放颱風假時表示，公布停班課的時間可能要延後。

盧秀燕表示，目前中央氣象署已發布康芮颱風的海上及陸上警報，颱風預計明天從台灣東南方的恆春、花蓮這一帶登陸，預計台灣會籠罩在暴風圈當中。

根據中央的標準，盧秀燕說，平均風力須達到7級以上、最強陣風須達10級以上等數據才停班課，將以中央氣象署資料作為停班、停課標準的研判。

盧秀燕指出，原來中央都是在颱風來的前一晚上7時左右，提供地方政府風雨標準數據。昨天在中央防颱應變會議中，行政院長卓榮泰為求判斷更準確，希望中央氣象署於晚上9時再提供地方政府一次風雨數據，讓地方政府更好作判斷。

盧秀燕說，原本台中市政府最快可於晚上8時左右決定是否停班停課，現在若是再提供一次數據，公布的時間有可能會再延後，大約是晚上10時左右宣布，擔心民眾不習慣，因此她在此先預告，讓市民了解新的規定。（編輯：謝雅竹）1131030