颱風康芮持續減弱新北水門凌晨5時開啟 部分堤外便道仍封閉

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（更新）新北市完成堤外道路清洗，上午8時重新堤外道全線開放通行。

（中央社記者高華謙新北1日電）新北市府今天說，水門及越堤道凌晨5時開通，不過重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等堤外便道仍封閉，請民眾改道。

新北水利局表示，颱風康芮帶來豪大雨及上游水庫洩洪，淹沒堤外便道，高灘地工程管理處已連夜清洗，新北市水門及越堤道於11月1日凌晨5時開通。

水利局說，但由於重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等部分堤外便道積水較晚消退，仍需封閉清理，因此仍進行管制，請民眾提前改道，高灘處將在積水消退後清洗，並在確認安全後逐步開放。

另外，水利局表示，園區自行車道部分區域因受河水漫淹，為考量自行車通行安全暫時封閉，將陸續清理後分區開放。

中央氣象署表示，颱風康芮強度已減弱且暴風圈縮小，上午7時15分中心位在馬祖東北東方海面，向北北東轉東北東移動，南投、雲林至屏東、臺東、花蓮、金門、澎湖已脫離暴風圈，預計強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小趨勢。（編輯：徐睿承）1131101

氣象署1日上午7時15分發布輕颱康芮颱風警報。（圖取自facebook.com/cwa.weather）

重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）至1日上午一度封閉清理。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日