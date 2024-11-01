本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 地方
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮14/200
首頁 / 地方

颱風康芮持續減弱新北水門凌晨5時開啟 部分堤外便道仍封閉

2024/11/1 07:25（11/1 10:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為板橋浮洲水門。（新北市水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月30日
圖為板橋浮洲水門。（新北市水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（更新）新北市完成堤外道路清洗，上午8時重新堤外道全線開放通行。

（中央社記者高華謙新北1日電）新北市府今天說，水門及越堤道凌晨5時開通，不過重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等堤外便道仍封閉，請民眾改道。

新北水利局表示，颱風康芮帶來豪大雨及上游水庫洩洪，淹沒堤外便道，高灘地工程管理處已連夜清洗，新北市水門及越堤道於11月1日凌晨5時開通。

水利局說，但由於重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等部分堤外便道積水較晚消退，仍需封閉清理，因此仍進行管制，請民眾提前改道，高灘處將在積水消退後清洗，並在確認安全後逐步開放。

另外，水利局表示，園區自行車道部分區域因受河水漫淹，為考量自行車通行安全暫時封閉，將陸續清理後分區開放。

中央氣象署表示，颱風康芮強度已減弱且暴風圈縮小，上午7時15分中心位在馬祖東北東方海面，向北北東轉東北東移動，南投、雲林至屏東、臺東、花蓮、金門、澎湖已脫離暴風圈，預計強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小趨勢。（編輯：徐睿承）1131101

氣象署1日上午7時15分發布輕颱康芮颱風警報。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署1日上午7時15分發布輕颱康芮颱風警報。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）至1日上午一度封閉清理。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）至1日上午一度封閉清理。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
新北市中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門1日仍實施封閉管制。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
新北市中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門1日仍實施封閉管制。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 113年11月1日
#新北水利局
延伸閱讀
颱風康芮及外圍環流影響 高屏山區防大豪雨颱風康芮襲台 已釀1死205人傷災情3688件颱風康芮襲台 11/1停班停課一覽【不斷更新】颱風康芮挾強風豪雨撲台 花蓮泥流狂瀉、新北板橋慈惠宮牌樓倒塌【圖輯】國內線航班1日恢復 民航局協調加班機疏運旅客台灣本島脫離颱風康芮暴風圈 中南部防豪大雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮及外圍環流影響 高屏山區防大豪雨
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：