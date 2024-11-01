國內線航班1日恢復 民航局協調加班機疏運旅客

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（中央社記者余曉涵台北31日電）颱風康芮影響，明天國內線航班從上午11時後陸續恢復，但為了疏運離島旅客，民航局協調立榮航空及華信航空安排加班機，疏運澎湖及金門旅客。

颱風康芮襲台影響空中航班，交通部民航局指出，國內線航班預計明天中午11時後陸續恢復，全日預計取消140架次航班。

民航局指出，明天立榮航空往返馬祖南、北竿航班仍全日取消，中午11時前，往金門、澎湖與台東航班亦取消，部分航班則延後出發，全天預計取消52架次。

華信航空本島出發航班下午4點前均取消，全日預計取消62架次，因航班均自本島出發，離島航班恢復時間會略晚於本島；德安航空國內線明天則仍全部取消，全天預計取消26架次。

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民航局表示，為協助疏運旅客，今天已協調業者設法放大運能，目前已確定立榮航空明天台北往澎湖、澎湖往台中與金門往高雄將各有1班加班機，後續民航局仍會繼續協調業者，加速疏運旅客。

民航局說，由於航空公司仍會依天候調整航班，已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。（編輯：楊昭彥）1131101