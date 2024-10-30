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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮來襲 3萬6000名國軍兵力待命救援

2024/10/30 11:13
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（中央社記者游凱翔台北30日電）颱風康芮來襲，國防部今天表示，已配合中央災害應變中心完成一級開設，第二、三、四作戰區則二級開設，目前災防待命兵力約3萬6000人、AAV7兩棲突擊車、膠舟等裝備機具計36類、約3000輛（部）。

國防部上午發布新聞稿表示，因應颱風康芮可能對台灣東、南部等地區造成影響，國防部今天召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；第二、三、四作戰區（花東、北部、南部），完成二級開設，其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

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國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約3萬6000人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計36類、約3000輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援；另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部指出，後續將掌握颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保民眾生命財產安全。（編輯：蘇志宗）1131030

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