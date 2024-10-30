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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮進逼禁觀浪 東管處推即時影像賞花東綠島浪花

2024/10/30 10:42（10/30 13:26 更新）
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中央氣象署發布颱風康芮海上颱風警報，30日上午太平洋海面風浪增強，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可透過12支即時影像欣賞花東和綠島海岸的浪花。圖為30日上午三仙台即時影像。（東管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月30日
中央氣象署發布颱風康芮海上颱風警報，30日上午太平洋海面風浪增強，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可透過12支即時影像欣賞花東和綠島海岸的浪花。圖為30日上午三仙台即時影像。（東管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月30日
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）中央氣象署發布颱風康芮海上颱風警報，今天上午太平洋海面風浪增強，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可透過12支即時影像欣賞花東和綠島海岸的浪花。

過去，颱風接近台東時，巨浪打在礁岩、防波堤上激起10幾米高浪花，總是吸引民眾靠近海邊觀看；這幾年防災意識升高，發布海上颱風警報後，海邊劃定危險區域禁止進入。

不過，民眾想欣賞浪花，不需要再冒險接近海邊，交通部觀光署東部海岸國家風景區在東海岸主要景點，包括石梯坪、三仙台、都歷遊客中心、加路蘭遊憩區，以及綠島，裝設10支即時影像；台東縣政府也在南迴線的金崙大橋、多良火車站裝設2支即時影像。

中央氣象署發布颱風康芮海上颱風警報，30日上午太平洋海面風浪增強，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可透過12支即時影像欣賞花東和綠島海岸的浪花。圖為多良火車站即時影像。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月30日
中央氣象署發布颱風康芮海上颱風警報，30日上午太平洋海面風浪增強，台東縣政府劃定公告禁止靠近海岸，民眾可透過12支即時影像欣賞花東和綠島海岸的浪花。圖為多良火車站即時影像。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月30日

東管處長林維玲今天在臉書貼出設在綠島柴口的即時影像，可看到晴空巨浪，感受颱風的逼近。她說「浪很美，也很ㄔㄨㄚ、」、「線上觀浪精采又安全」。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，線上觀浪安全又可24小時捕捉海岸、海面狀況，10分鐘就能欣賞從台東到花蓮約200公里的海面的分秒變化。（編輯：李淑華）1131030

加路蘭遊憩區即時影像

影片來源：東部海岸國家風景管理處

三仙台即時影像

影片來源：東部海岸國家風景管理處

石梯坪即時影像

影片來源：東部海岸國家風景管理處

多良車站即時影像

影片來源：Amazing Taitung 台東就醬玩

金崙大橋即時影像

影片來源：Amazing Taitung 台東就醬玩

綠島柴口浮潛區即時影像

影片來源：東部海岸國家風景管理處
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