颱風康芮增強為強颱 移動速度高最快深夜全台納陸警範圍

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署表示，颱風康芮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康芮移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。

中央氣象署今天發布颱風康芮海上陸上颱風警報，今天早上8時康芮已增強為強颱，中心位置在鵝鑾鼻東南方約520里的海面上，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里。

氣象署指出，陸上警戒區為花蓮、台東、屏東、恆春半島；海上警戒區為台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖在颱風記者會中表示，隨著康芮逐漸接近，晚間陸上警戒區域可能涵蓋本島，風雨都會逐漸增大；康芮移動速度加快，明天中午前後到傍晚就有機會登陸花蓮以南陸地。

朱美霖提到，若依目前康芮行進路徑、速度預估，最快今天深夜全台都有機會發布陸上颱風警報，迎風面風雨俱增，在颱風中心未越過中央山脈前，中南部雨勢還不明顯；至於哪些縣市會放颱風假，仍由縣市首長決定。

朱美霖說，暴風範圍寬廣，隨著颱風外圍環流影響，今天下午起基隆北海岸及大台北、宜蘭雨勢就會加劇，北部、宜花雨勢可能達豪雨以上降雨，中南部雨勢可能要康芮登陸之後才會增加。

朱美霖提醒，台灣各沿海及及各離島易有長浪發生，各海面風浪逐漸增大，防4至5公尺以上浪高；今天東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6公尺至8公尺；蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門有較強陣風。（編輯：李錫璋）1131030