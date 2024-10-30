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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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強烈颱風康芮可能成穿心颱 估暴風圈30日深夜籠罩全台

2024/10/30 11:20（10/30 12:37 更新）
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颱風康芮加速移動且維持強颱強度，七級暴風半徑達300公里且結構完整，氣象署預測全台30日深夜都將在暴風圈內。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風康芮加速移動且維持強颱強度，七級暴風半徑達300公里且結構完整，氣象署預測全台30日深夜都將在暴風圈內。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署表示，康芮加速移動且維持強颱強度，由於七級暴風半徑達300公里且結構完整，預測今天深夜全台都在暴風圈內，威力不容小覷，將會是今年繼凱米之後第2個登陸的強颱，且有機會成為穿心颱。

中央氣象署今天持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，今天早上8時康芮已增強為強颱，中心位置在鵝鑾鼻東南方約520里的海面上，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里。

氣象署分析，若預測路徑沒有太大變化，不排除成為穿心颱，預估康芮最快明天中午至傍晚在花蓮以南的陸地登陸。

據氣象署資料，若康芮以強颱登陸，已經是今年第2個強颱登陸台灣的颱風。前一個是今年第3號颱風凱米，7月下旬於菲律賓東方海面生成，25日0時颱風中心登陸宜蘭南澳，同日4時20分颱風中心於桃園新屋出海。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

至於今年第18號颱風山陀兒，9月底在台灣東方海面生成後，由巴士海峽自台灣東岸緩步移動至西岸，過程中不斷增強達強颱，10月3日才登陸高雄小港，然而當時在西南部近海因滯留時間太長，登陸前降為中颱上限，登陸後受地形破壞，4日清晨減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，其實颱風在接近陸地的過程中，容易受到地形破壞而減弱，但強度可能僅是略微下修、成為中颱上限，整體而言差距並不大。

張竣堯指出，前一次最多以強颱強度登陸要回溯到2005年，當年7月的海棠、8月泰利及9月龍王皆是強颱登陸。

若是曾達強颱、但登陸後減弱為中颱的紀錄，則是回溯到2008年9月的辛樂克及薔蜜。薔蜜以強颱強度登陸後減弱，辛樂克則是由強颱減弱為中颱後才登陸。

值得一提的是，2008年共有4個颱風登陸，除了上述的辛樂克、薔蜜外，當年7月的卡玫基、鳳凰分別在宜蘭、花東一帶登陸，但此2颱風最強僅達中颱強度。（編輯：陳清芳）1131030

#中央氣象署
#張竣堯
#颱風康芮
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