中南部豪雨還沒停 氣象署：14日白天才會明顯趨緩

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（中央社記者余曉涵台北13日電）受到低氣壓殘留水氣加上西南氣流影響，中南部降下豪雨。氣象署指出，預估這波雨勢的48小時總雨量平地最高400毫米、山區最高450毫米，要到明天白天雨勢才會明顯趨緩。

中央氣象署持續發布豪雨特報，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

談到這波降雨是否可能達到颱風莫拉克等級的雨量，氣象署預報員張竣堯說，颱風莫拉克觀測到24小時累積雨量達到1500毫米，跟這次雨勢48小時預估200毫米到300毫米相比差了7到8倍以上。

根據氣象署統計，12日凌晨到今天中午12時，累積雨量最多的地方是屏東縣大漢山及屏東縣春日鄉的254毫米，排名第3的是高雄市大寮區248毫米。今天凌晨0時起到中午12時10分，屏東大漢山累積雨量為247毫米、屏東縣春日鄉累積雨量為240.5毫米，高雄市大寮區也有239毫米。

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張竣堯表示，預計雨勢的部分今天白天是最為明顯的時候，晚間起會逐漸趨緩，但要到明天白天才會明顯趨緩。

張竣堯說，嘉義以南及台東的預估雨量都有達到豪雨等級，預估南部平地總雨量可達到250毫米到400毫米，山區總雨量為300毫米到450毫米。（編輯：黃名璽）1140613