屏東豪雨風浪大 小琉球船班停航、原鄉多道路封閉

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）今天屏東沿海風浪大，局部地區豪雨警戒。往返小琉球船班首班開出後，各船公司紛紛緊急宣布停航；春日、獅子、來義等原鄉皆有道路封閉。

依氣象署資訊，熱帶性低氣壓於昨天晚間9時中心進入台東長濱，隨後受地形影響，近中心結構被破壞並減弱為低氣壓，不過其環流仍挾帶充沛水氣，台灣附近風向逐漸轉為西南風，使南部地區降雨明顯增強。

氣象署表示，屏東縣今天局部地區豪雨警戒，嚴防淹水。部分地區有強陣風，風浪為偏東轉東南風5至6，雷雨區陣風9級，浪高2轉3公尺，屬於中浪轉大浪。

受風浪影響，各船公司原僅提早末班船時間，早上往返小琉球頭班船開出後，紛紛緊急宣布停航，包含東琉線交通客船聯營處、泰富航運、藍白航運、公營琉興航運，及鹽琉線大福航運。

藍白航運表示，早上首班船7時20分開出，主管階層親自搭船評估海象狀況。浪況一開始就極差，浪從四面八方打來，考量乘客安全，返航宣布今天停航。琉興航運表示，早上8時後停航，下午航次視情況另行公告。

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獅子鄉公所一早宣布，南世村聯外道路，早上5時30分起實施預警性封閉。來義鄉公所指出，大後部落農路因落石道路中斷。

春日鄉公所表示，部分部落道路受損，加發魯吾處溪水暴漲，前往老七佳道路已中斷。士文部落後山聯絡道路多處落石及倒樹，道路受阻，暫時無法通行。加發魯吾方向（約11.5K處）邊坡土石滑落，大量土石堆積路面中央影響通行。（編輯：謝雅竹）1140613

熱帶性低氣壓影響，屏東局部地區豪雨警戒。春日鄉公所13日表示，大雨造成部分部落道路受損，多段道路無法通行。（春日鄉公所提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月13日

熱帶性低氣壓影響，屏東局部地區豪雨警戒。來義鄉公所13日指出，大雨造成部落農路因落石而中斷。（來義鄉公所提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月13日