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高雄強風豪雨現災情 山區多地停班停課桃源撤離45人

2025/6/13 10:56（6/13 11:45 更新）
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受低氣壓影響，高雄市區13日雨勢未歇，部分區域出現間歇性大風，三民區九如一路、大順二路交界處也發生樹倒情形，幸無傷及人車，警方已到場處理。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月13日
受低氣壓影響，高雄市區13日雨勢未歇，部分區域出現間歇性大風，三民區九如一路、大順二路交界處也發生樹倒情形，幸無傷及人車，警方已到場處理。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月13日
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（中央社記者林巧璉、張已亷高雄13日電）高雄市昨晚入夜後大雨不斷，強風大雨持續至今，市區陸續出現零星災情，高雄市山區的那瑪夏區、茂林區、桃源區4里等陸續停班、停課；桃源區目前已完成撤離45人。

高雄市區雨勢未歇，部分區域出現間歇性大風，不少機車騎士難以騎乘，在騎樓等待風勢變小。三民區九如一路、大順二路交界處也發生樹倒情形，幸無傷及人車，警方已到場處理。

桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里、桃源國民中學最早宣布停班、停課，目前已完成撤離45人；此外，茂林區也已停班、停課，那瑪夏區將於中午12時停班、停課。

那瑪夏區長孔賢傑透過文字訊息表示，那瑪夏區目前雨勢持續，台29線道路陸續出現落石，恐有致災之虞，基於安全考量，今天中午12時停止上班、上課。

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根據高雄氣象站統計，大寮區24小時雨量已有205.5毫米，雨量觀測達豪雨標準。家住大寮的楊小姐表示，「早上雨量非常誇張，根本和颱風天沒兩樣，所幸請假在家處理工作。」

此外，南橫公路自勤和至復興路段，及梅山口至向陽路段實施預警性封閉，甲仙工務段後續將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。（編輯：謝雅竹）1140613

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受到熱帶性低氣壓影響，高雄市13日晚間入夜後大雨不斷，強風大雨持續至今，市區陸續出現零星災情，高雄市那瑪夏區、茂林區、桃源4里等陸續停班、停課。中央社記者林巧璉攝 114年6月13日
受到熱帶性低氣壓影響，高雄市13日晚間入夜後大雨不斷，強風大雨持續至今，市區陸續出現零星災情，高雄市那瑪夏區、茂林區、桃源4里等陸續停班、停課。中央社記者林巧璉攝 114年6月13日
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