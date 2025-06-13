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持續下雨逾30小時 台東多鄉鎮累積雨量逾200毫米

2025/6/13 10:33（6/13 11:11 更新）
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台東地區從11日深夜開始出現間歇性驟雨，13日上午雨勢減緩，但仍持續性下雨，多個鄉鎮這2天累積雨量超過200毫米，截至13日上午9時蘭嶼已235毫米。圖為蘭嶼溪流暴漲泥流入海。（魯邁提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月13日
台東地區從11日深夜開始出現間歇性驟雨，13日上午雨勢減緩，但仍持續性下雨，多個鄉鎮這2天累積雨量超過200毫米，截至13日上午9時蘭嶼已235毫米。圖為蘭嶼溪流暴漲泥流入海。（魯邁提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東從11日深夜開始下雨，今天上午雨勢減緩，但持續性下雨使多個鄉鎮這2天累積雨量超過200毫米，截至今天上午9時蘭嶼已235毫米，目前相關單位尚未接獲嚴重災情。

台東這2天有局部大雨或豪雨，從11日深夜台東地區開始出現間歇性驟雨，昨日至今天上午9時雖然雨勢減緩，但仍持續性下雨。

受到降雨影響，台東鄉鎮野溪暴漲出現泥流，中央和縣管溪流水位上漲，台東今天上午持續下雨，沿岸浪高約2米，往返蘭嶼、綠島船班全部取消；風雨雖不強，但持續下雨加上風浪增強，漁船選擇進港避難。

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今天上午有民眾送親友到台東火車站搭車，疑因避免淋雨，竟將自小客車開進站內商街讓乘客下車，再倒車回到路面上，引起在外排隊等待下車的民眾譁然。

根據中央氣象署資料，台東地區從12日凌晨至今日上午9時，蘭嶼累積雨量235.5毫米、成功鎮234.5毫米、東河鄉224毫米，其餘鄉鎮也都超過150毫米。目前相關單位尚未接獲嚴重災情。（編輯：謝雅竹）1140613

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台東從11日深夜開始下雨至13日上午減緩，但這2日持續性下雨導致多個鄉鎮累計雨量超過200毫米，在雨勢不停的狀況中1輛自小客車闖進台東火車站商店街讓乘客下車，引起譁然。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月13日
台東從11日深夜開始下雨至13日上午減緩，但這2日持續性下雨導致多個鄉鎮累計雨量超過200毫米，在雨勢不停的狀況中1輛自小客車闖進台東火車站商店街讓乘客下車，引起譁然。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月13日
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