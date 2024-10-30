颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 31日北部東部防大雨

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署今天表示，下午2時許強颱康芮持續快速近台，目前陸警範圍僅基隆、北市、金門及連江馬祖尚未納入；統計有紀錄以來，若時間限縮在10月下旬、以強颱強度登陸的颱風，目前為僅康芮有機會。

中央氣象署今天持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，下午2時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南方約420公里處，以每小時20公里速度向西北轉北北西進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署指出，此報僅基隆市、台北市、金門、連江馬祖尚未納入陸上警戒區域；海上警戒區域為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖表示，經查1958年有紀錄以來，10月侵台的颱風共14個，若限縮在10月下旬、以強颱強度登陸的颱風，目前為僅康芮有機會；由於秋天開始有北方高壓、東北季風等南下，加上海溫條件不佳等因素，颱風發展成強颱的機會相對較難。

朱美霖說，康芮今天下半天快速接近台灣東南方海域，明天下午有機會登陸花蓮以南的陸地，11月1日清晨就有機會從台灣中部進入台灣海峽。

颱風康芮31日下午有機會登陸花蓮以南的陸地。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

朱美霖指出，今天晚間起北部、東半部雨勢加劇，宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨；桃園以北地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生。

朱美霖提到，明天北部、東半部風強雨大，東半部都有豪雨以上等級降雨，西半部雨勢也逐漸增加；11月1日清晨北、東部雨勢仍大，中南部轉迎風面，留意短延時強降雨。

朱美霖提醒，颱風外圍環流影響，今天起蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風；明天清晨起風力逐漸增強，蘭嶼、綠島、澎湖將有12級或以上強陣風，恆春半島及馬祖有10級以上強陣風。

另外，今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，易有5公尺以上浪高；明天東半部沿海可達10公尺以上、澎湖可達7公尺以上，各沿海並易有長浪發生。（編輯：陳政偉）1131030