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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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立委籲修法勞工颱風天不出勤給薪 勞部：有困難

2024/10/30 14:10（10/30 14:12 更新）
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颱風康芮逼近，勞工若因天災未出勤，雇主依法可不發工資。（中央社製圖）
颱風康芮逼近，勞工若因天災未出勤，雇主依法可不發工資。（中央社製圖）
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（中央社記者吳欣紜台北30日電）颱風康芮逼近，立委今天說，勞工若因天災未出勤，雇主依法可不發工資，與公務人員不同，籲修法強制給薪，勞動部則回應，「有困難」，但現在都有提醒雇主不「宜」扣薪。

根據中央氣象署資料顯示，颱風康芮已增強為強颱，且因移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。

民進黨立委王正旭今天在立法院關切勞工在颱風天出勤相關規定，王正旭表示，依據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工若因天災未出勤，雇主依法可以不發當日工資，但公務人員如果颱風當天未出勤，薪俸仍會照給。

因此，基於勞工安全和比照公務人員等理由，勞動部針對勞工颱風天未出勤的指引，能否改成當天工資也該照給？

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對此，勞動部長何佩珊表示，勞工若颱風天未出勤，要直接修法改成當天工資照給有困難，但是現在勞動部每到颱風都會發新聞稿提醒，立場也都是呼籲雇主不宜扣勞工颱風天未出勤的工資。

何佩珊也表示，台灣產業特性以中小企業偏多，且世界各國都沒有用法律規範天災假或颱風假，無前例可援引，其次以國內民情來看也窒礙難行，連縣市首長放颱風假就會遇到民怨了，更何況是勞基法去統一規定。（編輯：李淑華）1131030

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