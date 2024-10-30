勞動部缺工調查 何佩珊：國內最缺中階技術工

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞動部釋出首份缺工調查，今年7月底止，全台約有6.6萬個職缺逾半年找不到人，勞動部長何佩珊今天說，國內最缺中階技術工，除訓練本土人力，也將開放僑外生從事護佐等職缺。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請何佩珊就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢。

為了瞭解台灣缺工問題，勞動部日前釋出首份勞動市場缺工試查調查，以勞保事業單位為抽樣母體，蒐集今年7月底，包含工業及服務業全時工作職位空缺中，懸缺半年以上未補實的個數（缺工數），總計回收有效樣本4018家。

根據調查顯示，今年7月底事業單位缺工數計6.6萬個，其中服務業部門為3.6萬個、占53.8%較高，而工業部門為3.1萬個、占46.2%，若再細分職類別，以第2技術層次缺工4萬個、占近6成最多，最低技術層次基層技術工及勞力工5000個則占7.7%。

何佩珊今天指出，勞動部這份調查也是首次嘗試，希望可以精準掌握缺工樣態，以4000家廠商樣本進行電訪，詢問過去6個月職位都空缺的狀態，「定義更精確」，不是只有當下出現職位空缺，而是真的半年都補不到人。

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何佩珊也說，統計顯示，台灣最缺的其實是中階技術工，而非基層體力工，面對這個問題，除了必須補足本土中階技術的人力訓練，其次是引進僑外生人力，勞動部已經開放僑外生評點制規定並打開配額限制。

何佩珊也說，近日已經開放僑外生從事旅宿業中階技術工作，後續將進一步開放僑外生從事醫院照護護佐、倉儲理貨、貨車駕駛、公路市區客運駕駛等，預計年底前上路。（編輯：李錫璋）1131030