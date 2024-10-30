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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮來襲 新北：晚上8時宣布是否放颱風假

2024/10/30 11:30（10/30 12:28 更新）
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颱風康芮轉強颱，中央氣象署雖增晚間9時風雨預報，但新北市長侯友宜30日受訪表示，原則上，這次颱風要不要放假，還是會在晚上8時對外宣布。中央社記者王鴻國攝 113年10月30日
颱風康芮轉強颱，中央氣象署雖增晚間9時風雨預報，但新北市長侯友宜30日受訪表示，原則上，這次颱風要不要放假，還是會在晚上8時對外宣布。中央社記者王鴻國攝 113年10月30日
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（中央社記者王鴻國新北30日電）颱風康芮來襲，中央氣象署雖增晚間9時風雨預報，但新北市長侯友宜表示，為及早讓民眾在次日作好上班上課的作息調配，原則上，這次颱風要不要放假，會在晚上8時宣布。

新北市議會今天進行市政總質詢，侯友宜接受媒體聯訪時，針對何時宣布次日是否停止上班上課的時間問題表示，新北市要不要放颱風假，都是根據氣象署預報資料，跟天氣風險管理公司分析，按照標準放假。

他表示，過去北北基桃無共識的時候，新北設定晚上8時對外宣布，主要是根據氣象署下午5時30分那一次預報，再開會決定。選擇8時宣布的原因，是考量很多孩子第二天上學過程中，要讓家長需要及早準備，還有營業場所也要提前告知。

他表示，如果下午5時30分那一報延續到第二天的變化不大，為讓民眾提前防災及提早做明天作息的調配，如果北北基桃還沒有共識，仍會依慣例晚間8時對外公布；如果北北基桃平台有共識，會依共識對外宣布。至於宣布時間會不會比較晚一點，要視個案或特案調整。

侯友宜說，氣象署要在晚上9時做最後一報，但希望更提早、更精準告訴縣市政府，讓宣布過程可以更提早。原則上，這次颱風要不要放假，還是會在晚上8時對外宣布，未來面對氣象署做法，會跟中央充分討論，透過北北基桃共識告訴大家。（編輯：李錫璋）1131030

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