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颱風康芮暴風圈觸陸嚴防強風豪雨 10級暴風半徑增為150公里

2024/10/30 23:58（10/31 00:34 更新）
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颱風康芮暴風圈逐漸進入台灣東南部、東部及南部陸地，對台灣各地皆構成威脅。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮侵襲台灣，根據氣象署觀測，康芮的暴風圈已經在晚間9時觸陸，10級暴風半徑也從120公里增加到150公里，全台各地要嚴防強風豪雨。

根據中央氣象署觀測，晚間11時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約260公里處，以每小時23轉19公里速度向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，7級風平均暴風半徑320公里，10級暴風半徑150公里。

氣象署說，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部、東部及南部陸地，將對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅。

氣象署科長林伯東在記者會中表示，康芮以每小時約20公里的速度往西北前進，晚上9時暴風圈已經接觸到東南部跟恆春半島的陸地，且根據觀測資料10級暴風半徑擴大為150公里，顯示康芮強度很強且正在接近當中，各地風雨都會增加。

林伯東表示，截至晚間11時，沿海地區已經有較大陣風，蘭嶼已經觀測到17級以上陣風、綠島有12級，31日白天到晚上風力會逐漸增強，尤其31日晚上各地風力都有機會出現11級強陣風，康芮中心通過的位置有機會出現14級以上強陣風。

林伯東說，康芮中心紮實，可以看到明顯雙眼牆結構，31日白天到晚間是影響最劇烈的時候，東半部有局部大豪雨或超大豪雨，隨著中心通過強降雨範圍會從東半部移到西半部，尤其苗栗以南有可能出現局部大雨或豪雨。（編輯：楊昭彥）1131030

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