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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮逼近 陳其邁：颱風假放不放都會被出征

2024/10/30 11:35（10/30 12:28 更新）
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）強颱康芮逼近，外界關注明天是否放颱風假，高雄市長陳其邁今天說，過去約晚間8時宣布，若太難判斷或有更新的資料可能會到9時，「這是很困難的決定，你放不放都會被出征。」

根據氣象署資料，颱風康芮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康芮移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。

陳其邁上午出席「大海開吃」活動記者會，媒體聯訪時被問及何時宣布是否放颱風假。陳其邁說，過去大概都是在晚上8時宣布，也會根據氣象資料來做檢討，假如很難判斷、有更新的資料也許會到9時，但原則上高雄會在8時宣布。

陳其邁坦言，地方首長最困難的就是颱風假上的判斷，這是很困難的決定，「你放不放都會被出征，這很痛苦的一件事情。」但是主要還是要看整體的條件，並非只看風力，也要看雨量、區域，以及颱風路徑等，整體對高雄的影響做綜合判斷。

陳其邁說，假如颱風路徑再往南偏，對高雄影響會更大，尤其是高雄面積很大，「有時候你在市區覺得無風無雨，但是在海線風力會非常大」，這幾次放假很多人在市區覺得9級風不大，但其實在海線，像是茄萣、林園等風力就非常強。

陳其邁也提醒，上次颱風山陀兒造成高雄嚴重災損，有一些扶正的樹木根還沒長得很強靭，尚無足夠抓地，此次颱風即使沒有直接衝擊高雄，但風力還是會很強，也預估可能會達到10級以上的陣風，在颱風警報期間，請民眾盡量不要出門。

陳其邁在活動記者會上再次喊話漁民要把漁船繫緊，高雄市海洋局也提醒，漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體碰撞受損。此外，漁民應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，加強巡視水閘門；必要時應於塭堤加設防護網。（編輯：李淑華）1131030

強颱康芮逼近，外界關注是否會放颱風假。高雄市長陳其邁（中）30日出席活動記者會前受訪表示，過去大概都在晚間8時宣布，假如太難判斷或有更新的資料可能會到9時，但原則上高雄會在8時宣布。中央社記者林巧璉攝 113年10月30日
強颱康芮逼近，外界關注是否會放颱風假。高雄市長陳其邁（中）30日出席活動記者會前受訪表示，過去大概都在晚間8時宣布，假如太難判斷或有更新的資料可能會到9時，但原則上高雄會在8時宣布。中央社記者林巧璉攝 113年10月30日
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