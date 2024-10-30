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颱風康芮逼近 全國22縣市10/31停班停課

2024/10/30 20:48（10/30 21:06 更新）
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颱風康芮直撲台灣，台北市中正區民眾30日傍晚撐傘被吹翻。中央社記者吳家昇攝 113年10月30日
颱風康芮直撲台灣，台北市中正區民眾30日傍晚撐傘被吹翻。中央社記者吳家昇攝 113年10月30日
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（中央社台北30日綜合報導）颱風「康芮」直撲台灣，中央氣象署今天下午5時把全台納入陸警範圍內，預估「康芮」將以巔峰之姿襲台。全國22縣市皆宣布10月31日停班停課。

中央氣象署表示，根據晚間7時資料，颱風「康芮」在鵝鑾鼻的東南東方約360公里處，預估中心明天下午到傍晚就會登陸花東到恆春半島一帶，提醒全國要嚴防強風豪雨。

氣象署科長林伯東指出，颱風「康芮」將以巔峰之姿侵襲台灣，今天晚上到11月1日清晨，各地風力強勁，中心附近會有破壞性強風，陣風可達12級以上，雨勢上北部及東半部有豪雨等級降雨，中心通過後，受到西南風影響，中南部也有豪大雨出現。

隨著颱風「康芮」逼近，澎湖縣、宜蘭縣率先在今天晚間7時許宣布明天停止上班上課，其餘縣市隨後也宣布。全台22縣市明天皆停班停課。（編輯：戴光育）1131030

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