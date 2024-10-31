颱風康芮中心接近蘭嶼綠島 估傍晚前登陸花東交界

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署表示，今天上午11時颱風康芮中心已接近蘭嶼、綠島，預估將維持強颱強度、傍晚前在花東交界登陸，花東將受強風影響，留意連續豪雨、大雨；宜蘭風雨強勁、山區可能有超大豪雨。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午11時中心位於台東的東南東方約70公里處，每小時21公里速度，向北北西轉北北東進行；中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署指出，康芮暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，陸上警戒區包含台灣及各離島，海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣署預報員朱美霖在颱風記者會中表示，康芮中心目前接近蘭嶼綠島，判斷會維持強颱強度、在中午過後至傍晚間登陸花東交界，登陸後會受地形破壞減弱，不排除減弱為中颱；最快今天晚間颱風中心就會出海。

朱美霖說，今天全台各地都要留意風雨，蘭嶼、綠島、東半部、北部目前已有顯著風雨，東半部有豪雨等級以上的降雨，各山區、北部地區也有持續性降雨；而今晚至明晨中南部也會感受到強烈風雨。

朱美霖提醒，隨颱風登陸，花東將受到強風影響，並留意連續豪、大雨；宜蘭風雨強勁、山區可能有超大豪雨；北部易有間歇性強風雨，中南部沿海風大、晚間起雨勢增。

根據氣象署統計，今天截至上午11時20分，各縣市累積雨量以宜蘭縣大同鄉657.5毫米最多，台中市和平區465毫米、花蓮縣秀林鄉407毫米、新竹縣尖石鄉343.5毫米、台北市信義區264.5毫米、台東縣長濱鄉243毫米、南投縣信義鄉234.5毫米。

朱美霖指出，今天台東地區及澎湖將有14級以上強陣風，新北至高雄及宜花、屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風；今天傍晚至深夜西半部也會有11、12級的強陣風。（編輯：陳政偉）1131031

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）