颱風天停班停課劉德華演唱會照開 北捷協調盼延期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北31日電）劉德華演唱會不畏康芮颱風今天照常在小巨蛋舉行；台北市長蔣萬安今天還是呼籲民眾沒必要別外出，台北大眾捷運公司總經理黃清信說，持續跟主辦單位協調延期或滾動式調整。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，根據今天上午10時颱風警報單，康芮中心距鵝鑾鼻東北東方約100公里處，暴風圈已經籠罩本島及澎湖；全台及各離島、台灣附近各海面皆為警報範，以中午前後至下午在花東一帶登陸的機會最高。

台北市長蔣萬安上午出席康芮颱風第2次工作會報，會後接受媒體記者聯訪時，被問及劉德華演唱會今天正常舉行一事。

蔣萬安說，還是呼籲民眾做好防颱準備、沒事不要出門；演唱會主辦方決定照常舉行，會請小巨蛋場地主管單位台北捷運公司確保主辦落實相關安全作為；未來北捷跟主辦方簽約時也會將颱風停班停課情況納入考量。

北捷總經理黃清信在會中報告，跟主辦協調能否取消今晚演出。會後接受聯訪時表示，主辦方昨天宣布正常舉行，但也提到會滾動式檢討；北捷會持續跟主辦研議，稍後已跟主辦約好再討論一次整體安排。

黃清信並表示，針對小巨蛋的活動，北捷例行都會安排加班車，這次也沒有例外，還是會針對實際疏散需求調整班距。

媒體追問若劉德華演唱會如期舉行，北市是否會加強勞動檢查。蔣萬安表示一切一定依照勞基法相關規定，比方颱風天出勤費用或是後續補休等。

蔣萬安指出，北捷身為場館主管單位，會針對各項活動若碰到颱風停班停課該如何處理，看看是否要在合約裡規範；媒體追問大巨蛋是否比照辦理，蔣萬安回小巨蛋是北捷管轄，大巨蛋BOT，兩者不太一樣。

劉德華在台北小巨蛋舉辦的「今天...is the Day」演唱會，主辦單位超級圓頂昨晚在台北市宣布今天停班停課後表示，將如期舉辦，但會滾動式調整，截至今天中午仍未有進一步消息 。

另外，媒體問及颱風假宣布時間以及是否由中央宣布，蔣萬安表示，原則上還是維持晚間8時宣布，太晚會造成民眾困擾，現階段還是由地方政府宣布。（編輯：陳清芳）1131031