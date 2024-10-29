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五月天「一路向東」公益演唱會遭颱風康芮攪局 相信音樂宣布延期

2024/10/29 10:04（10/29 11:16 更新）
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樂團五月天。（圖取自facebook.com/ibinmusic）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）樂團五月天將舉辦「一路向東」公益演唱會，因颱風康芮影響，相信音樂今天在臉書公告，「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」確定延期，延期演出相關事宜將另行儘速公告。

相信音樂29日於臉書宣布五月天「一路向東演唱會」確定延期。（圖取自facebook.com/ibinmusic）
相信音樂29日於臉書宣布五月天「一路向東演唱會」確定延期。（圖取自facebook.com/ibinmusic）

樂團「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市登場，除五月天，還有歌手劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等卡司。

「一路向東」演唱會無須門票、免費自由入場，讓歌迷相當期待。

相信音樂今天在臉書貼文表示：「因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」（編輯：李淑華）1131029

#五月天
#劉若英
#蘇慧倫
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