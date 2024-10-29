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五月天公益演唱會延期 觀光署旅遊補助研議配合

2024/10/29 12:43（10/29 14:32 更新）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）樂團五月天「一路向東」公益演唱會受颱風康芮影響，今天宣布延期。由於交通部觀光署搭配公益演唱提供加碼旅遊補助，觀光署副署長林信任說，會研議旅遊補助配合延期。

「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市登場，除五月天，還有歌手劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等卡司。

觀光署配合「五月天」公益演唱會前後3天都有加碼旅遊補助，加上原有補助，自由行旅宿最高可獲新台幣3500元。

由於颱風康芮即將撲台，相信音樂今天在臉書公告延期舉辦公益演唱會，交通部觀光署副署長林信任今天出席記者會接受媒體聯訪表示，目前預算執行狀況還非常充足，對於未來會繼續進行跟滾動式檢討。

林信任指出，後續配合演唱會延期，相關加碼補助也研議配合行動，會跟主辦單位有因應的搭配。

觀光署指出，公益演唱會加碼補助的處理會再對外正式公告。（編輯：陳清芳）1131029

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