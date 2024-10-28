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五月天花蓮開唱恐遇颱風 相信音樂：密切關注動向

2024/10/28 17:17（10/29 09:23 更新）
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（中央社記者洪素津台北28日電）樂團五月天11月2、3日在花蓮玉里及花蓮市舉辦「一路向東」演唱會，但隨颱風康芮接近，不少粉絲怕活動生變，經紀公司相信音樂表示關注颱風動向，也會持續跟相關單位聯繫。

五月天為振興花蓮觀光，11月2、3日到花蓮玉里及花蓮市舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，除有五月天外，也有劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人等歌手接力演唱。

不過，隨颱風康芮接近，不少歌迷內心忐忑，生怕演唱會時間會有異動，對此相信音樂表示，「我們密切注意颱風動向，持續與相關單位討論聯繫中」。

花蓮縣政府觀光處處長余明勲則指出，主辦單位已經開始在活動場地搭建舞台，相關備案都在討論，一切依照相信音樂公司的決定做最後的決策，縣府基本上配合應變。（編輯：李亨山）1131028

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