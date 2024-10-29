颱風康芮增強為中颱 吳德榮：各國預測31日登陸花東

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（中央社記者張雄風台北29日電）中央氣象署表示，颱風康芮已於今天凌晨2時增強為中颱，持續向西北西進行。氣象專家吳德榮表示，各國官方路徑預報亦顯示，康芮預計在10月31日於花東一帶登陸，嚴重威脅絕不可小覷。

中央氣象署表示，颱風康芮已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置約位於鵝鑾鼻東南東方940公里海面上，中心附近最大風速每秒33公尺，7級風暴風半徑250公里，以每小時15公里速度，向西北西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，各國官方的預測路徑顯示，「康芮」過去幾天從琉球附近北轉，逐步向西調整，最新預測路徑已調至花東一帶登陸。

吳德榮進一步說明，歐洲模式系集模擬，「康芮」的系集平均路徑則南調至台灣南端一帶，但個別系集模擬路徑的分布在其兩側，以登陸的數量最多，亦有不少數量通過巴士海峽；而美、日、台「潛勢預測圖」的「不確定性範圍」皆包括台灣及鄰近海域，若預測路徑持續略往南調、也不用太意外。

吳德榮強調，氣象署與日本氣象廳皆持續預測，康芮在未受地形破壞前、近中心平均風速達每秒48公尺，約為中度颱風上限，當然不能排除增強為強颱的機率，故其帶來的嚴重威脅絕不可小覷；另外，各國官方路徑預報亦顯示，康芮登陸的時間預計在10月31日。

各國預測颱風康芮路徑圖。（圖取自NCDR天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）

吳德榮表示，最新歐洲模擬顯示，明天東北季風及康芮外圍環流影響，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。

吳德榮說，31日、11月1日影響最鉅，康芮挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的「破壞性暴風」，對台構成的嚴重威脅，應及早作好防颱準備；但各地風力及雨量的大小，則與路徑息息相關，屆時應注意氣象署的警報。

吳德榮提到，11月2、3日康芮遠離，天氣好轉，但殘餘水氣、仍有零星降雨機率。（編輯：張銘坤）1131029