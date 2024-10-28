颱風康芮影響 蘭嶼、綠島船班10/29至10/31日停航

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（中央社記者李先鳳台東縣28日電）受到颱風康芮影響，台東往返蘭嶼航線29日至31日停航；台東往返綠島航線，今天下午1時30分以後及29日至31日航班取消。

根據氣象署預報，最新預測颱風康芮移速加快、路徑南修，不排除直接登陸台灣；最快明天下午至晚間發布海警、30日上午發布陸警，31日至11月1日是颱風影響最劇烈的時間。

離島的蘭嶼、綠島受到颱風影響，風浪增強，台東往返綠島航線，今天已通知旅客提早搭船返台，同時加開1航次，共開航7航次，於上午及中午航班疏運旅客完成；今天下午1時30分以後及29日至31日航班取消。

台東往返蘭嶼航線，今天也調整航班時間，開航2航次，旅客於上午航班疏運完成；29日至31日停航。（編輯：李淑華）1131028