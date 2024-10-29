颱風康芮還在增強長胖不排除達強颱 估傍晚前後發布海警

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天表示，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大，最快今天傍晚前後發布海警。

氣象署預報員朱美霖表示，康芮上午8時移至恆春東南方約740公里海面上，強度持續增強，今明兩天還是會朝西北方向、接近台灣東南部海域；明天晚間至31日颱風就會到巔峰，強度約中颱上限、暴風範圍有機會擴大達300公里，也不排除可能增強達強颱。

朱美霖進一步說明，綜整各國預測路徑，不確定性包含東部海域北上或再南移朝巴士海峽一帶前進，但大多數的預測仍是在東半部陸地登陸的機會最大；就目前資料分析，31日上午康芮暴風範圍已經在台灣上空，11月1日會進入台灣海峽後北轉離開。

各國預測颱風康芮路徑圖。（圖取自NCDR天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）

朱美霖提到，與稍早預報相比，康芮路徑變化不大，但速度加快，接近台灣的過程中，東半部海域、巴士海峽就會進入暴風範圍，陸地部分，花東地區、宜蘭、南台灣也可能逐漸被影響，氣象署將持續更新。

朱美霖說，若依目前的預測，今天傍晚前後會發布海上颱風警報，陸上颱風警報是會在明天清晨至上午之間。

朱美霖指出，隨著颱風接近，明天北部、東北部降雨加劇，桃園以北、宜蘭有局部豪雨，花東恆春也有局部大雨；31日、11月1日是影響最明顯的時候，為各地帶來明顯的風雨，東半部有局部豪雨以上的降雨，北部、南部地區及中部山區也有局部豪雨；31日晚間至11月1日清晨中部也會有局部大雨；各地降雨在11月1日白天起趨緩。

朱美霖提醒，明天蘭嶼綠島會有10至12級強陣風，台南以北、宜蘭、金馬有9至11級陣風；31日各沿海、離島有9至12級強陣風，颱風中心附近可能會有12級以上強陣風。今天北海岸、東半部、恆春就有長浪，明天至11月1日各沿海、澎湖、金馬也要留意長浪。

行政院長卓榮泰預計今天中午將前往中央氣象署並關心「康芮颱風動態」及對全台的影響。（編輯：陳政偉）1131029