颱風影響 劉德華小巨蛋演唱會10/31場次延至11/2中午【更新】

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（中央社記者王心妤、陳怡璇台北31日電）歌手劉德華原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，不過受到颱風康芮影響，主辦單位今天宣布接獲場地管理單位北捷通知停辦今晚演唱會場次。

台北捷運表示，經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位，今晚劉德華演唱會停辦。（編輯：陳政偉）1131031

劉德華11/2中午補辦演唱會 觀眾可持原票券入場

（中央社記者王心妤台北31日電）歌手劉德華今晚台北小巨蛋演唱會受到颱風康芮影響停辦，主辦單位宣布將於11月2日中午12時補辦，觀眾可持原場次票券入場，無法參與的觀眾可以全額退票但不可轉讓。

劉德華原訂今晚起連續4天在台北小巨蛋開唱，昨晚北市宣布停班停課，主辦單位仍表示會如期開唱，但附註將滾動式調整。不過主辦單位超級圓頂今天下午3時在臉書發文公告，臨時接獲場地單位台北捷運公司通知要求停辦。

超級圓頂於下午4時在臉書再度公告，今晚演唱會將於11月2日中午12時補辦，觀眾可持10月31日場次的票券跟身分證入場，並依照實名制票券座位入座。若觀眾因延期無法到場，實名制票券不得轉讓，將開放全額且免手續費退票，受理時間至11月06日晚上11時59分為止。（編輯：吳協昌）1131031

主辦單位超級圓頂公告如下：

《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7時30分場次停辦公告。

主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上7時30分場次。

我們正積極和各單位討論是否及本次演出期間可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月6日（週三）晚上11時59分，相關退票及是否補辦等細節，將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。