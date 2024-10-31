颱風康芮10級風暴風半徑150公里 1998年後首見

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（中央社記者張雄風台北31日電）中央氣象署表示，颱風康芮除了7級風暴風圈半徑達320公里、相當寬廣，10級風平均暴風半徑達150公里也很罕見，以有發布警報的颱風來看，前一次可回溯至1998年的瑞伯颱風。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東方約130公里處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，7級風平均暴風半徑320公里，10級風平均暴風半徑150公里。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，10級風平均暴風半徑達150公里相當罕見，若就有發布颱風警報的颱風來看，最近一次是在1998年10月的颱風瑞伯。

根據氣象署資料，當年瑞伯並未登陸，而是沿台灣東部海面北上，距台最近的期間強度為中度颱風，暴風圈籠罩全台，強風豪雨造成災情，以北部及花東地區最為嚴重。

黃恩鴻表示，若是要以有登陸的颱風來看，前一次10級風平均暴風半徑達150公里的颱風是1996年的賀伯颱風，當年於基隆與蘇澳間登陸，同樣帶來強風豪雨，各地災情嚴重；當年阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米。

另外，黃恩鴻指出，1994年共有3個颱風10級風平均暴風半徑達150公里，分別是8月的道格、弗雷特及10月的席斯颱風。（編輯：唐聲揚）1131031