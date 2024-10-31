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颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
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颱風康芮來襲合歡山吹17級陣風 屋頂鐵皮快掀飛

2024/10/31 10:18（10/31 11:38 更新）
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颱風康芮預估31日中午至下午登陸花東，合歡山吹起17級陣風，合歡山松雪樓人員表示，由於風雨交加，呼籲遊客颱風期間暫勿上山以維安全。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
颱風康芮預估31日中午至下午登陸花東，合歡山吹起17級陣風，合歡山松雪樓人員表示，由於風雨交加，呼籲遊客颱風期間暫勿上山以維安全。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年10月31日
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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）颱風康芮逼近台灣，合歡山吹起17級陣風，武嶺亭「鏡頭君」不斷搖晃，合歡山遊客服務中心屋頂鐵皮遭強風吹襲差點掀飛，一旁柱子也搖搖欲墜，當地工作人員呼籲遊客暫勿上山。

颱風康芮預估今天中午至下午登陸花東。位於仁愛鄉大甲溪事業區81林班、合歡山三角點附近、海拔高度3402公尺的「合歡山頂」測站，今天上午8時及9時觀測到陣風17級，強風讓武嶺亭即時影像攝影機不斷搖晃，網友關心「鏡頭君」是否會因強風吹襲而「折腰」。

合歡山遊客服務中心出現輕微災損，工作人員指鐵皮屋頂部分被強風吹掀；合歡山松雪樓表示，颱風康芮來襲，合歡山風雨交加，是否有設備、建築災損，需等颱風過後才能查看並立即進行災損評估，若有受損將依原貌復原，也呼籲遊客颱風期間暫勿上山以維安全。

位於仁愛鄉海拔1750公尺的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場昨天展開防颱作業，工作人員連忙拆下可能被強風吹倒裝置物，也在低窪處堆沙包，清境農場今天表示，目前清境地區風雨漸增強，配合防災今天休園，所轄清境國民賓館加強門窗防護以免破損。（編輯：謝雅竹）1131031

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