颱風康芮來襲百貨公司營業狀況一次看 新光三越遠東SOGO全台暫停營業

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（中央社記者劉千綾台北31日電）強颱康芮直撲台灣。台北101今天宣布暫停營業一天，新光三越、遠東SOGO、MITSUI OUTLET PARK 全台皆暫停營業；此外，高雄大遠百、Global Mall屏東市則正常營業，將視風雨狀況調整。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，陸上警戒區域包含台灣各地區及澎湖、金門、馬祖；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。氣象署預估，康芮今天中午至下午登陸花東、晚間就有機會出海；北部、東半部今天普遍都是豪雨，東半部甚至會有豪雨以上等級的降雨。

台北101

因應康芮颱風來襲，台北101表示，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳今天暫停營業。

新光三越

新光三越全台15家分店與SKM Park Outlets 高雄草衙，今天暫停營業。

遠東SOGO

遠東SOGO表示，因康芮颱風影響，考量全體人員安全，今天全台各店，停止營業一天。

遠東百貨

遠百信義A13、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、新竹大遠百、遠百竹北、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、遠百花蓮今天暫停營業；高雄大遠百則正常營業。

微風廣場

因應康芮颱風來襲，為關心顧客及員工安全，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸、微風超市（本店、南京、南山）今天停止營業；微風台大醫院則配合院方規範。

Global Mall

Global Mall新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站等全台7店今天暫停營業；Global Mall屏東市今天11時正常營業，視風雨狀況再行公告。

MITSUI OUTLET PARK

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南，以及Mitsui Shopping Park LaLaport台中，今天皆暫停營業。（編輯：翟思嘉）1131031