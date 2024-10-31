多數縣市11/1正常上班 台電優先搶修交通及學校用電

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（中央社記者曾智怡台北31日電）颱風康芮造成全台多處電桿倒斷及線路斷裂，台電晚間表示，由於多數縣市宣布明天正常上班上課，但仍有主要幹道的交通號誌與學校用電受影響，台電將優先搶修，但修復進度受風雨和道路中斷影響，若搶修不及請民眾體諒。

台電透過新聞稿表示，截至今天晚間11時，最高一度有77萬戶停電，台電已修復62萬戶，持續搶修復電中。

台電指出，因應明天全台多數行政區已宣布恢復正常上班、上課，台電已主動與各地政府聯繫合作，並請求縣市政府協助交通號誌廠商及各級學校提早巡視，確認停電狀況和線路問題後通報台電，台電將優先派員搶修協助排除停電狀況，以利明日恢復上班、上課。

台電提到，颱風入夜後雖出海，除了部分地區風雨強勁外，夜間視線不佳，各地受風災影響樹木傾倒、道路坍塌，都增加人員及工程車前進與搶修的困難。

台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已有專責人員前進東部，共計已從其他縣市區處動員178人，支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。

有關網傳颱風期間線路閃爍疑慮，台電強調，閃爍是因颱風吹落的外物碰觸台電線路影響，造成電壓驟降，因而部分用戶照明有閃爍情形，不會影響電器設備安全，請民眾放心。（編輯：陳彥鈞）1131031