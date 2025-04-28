汛期將屆 新北：堤外停機車也要登錄簡訊服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北高灘處表示，除汽車停車，今年也將機車停車納入「堤外停車場防汛簡訊服務」，呼籲民眾停放汽機車時應上網登錄，以接收簡訊通知移車，否則將強制拖吊移置。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿指出，汛期為每年5至11月，近期因極端氣候影響常有豪雨或颱風，造成突發水情。

高灘處表示，過去汛期移置汽車，未通知機車移車，但為維護安全及減少災損，新北市政府自今年起，一旦啟動河濱防汛撤離時，除汽車需配合駛離外，機車亦納入規範，以免妨礙河防安全。

高灘處長黃裕斌表示，為避免汽機車阻礙水流，故當市府宣布「橫移門及高灘地停車場車輛只出不進」時，請汽、機車駕駛人儘速移置愛車。若逾時未移置，將進行強制拖吊，並由車主自行負擔相關費用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃裕斌表示，如經強制拖吊車輛，汽車需額外收取每輛新台幣880元移置費及每日200元保管費，機車則須收取每輛175元移置費及每日50元保管費。

為避免荷包失血，停放於河濱公園的車主，到高灘處官網登錄愛車資訊，以接收陸上颱風警報發布、橫移門及越堤道關閉、開啟等簡訊通知，並於接獲通知時儘速將車輛駛離以免造成財損。（編輯：方沛清）1140428