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新北五股觀音坑溪橋完工 串連淡水河左岸自行車道

2024/11/19 13:30（11/19 13:41 更新）
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新北市政府19日表示，五股觀音坑溪橋重建完成，上部結構選用鋼拱橋，選用耐久性較高防蝕塗料，相較起舊橋吊索橋型，更能降低後續維護風險及成本。中央社記者王鴻國攝 113年11月19日
新北市政府19日表示，五股觀音坑溪橋重建完成，上部結構選用鋼拱橋，選用耐久性較高防蝕塗料，相較起舊橋吊索橋型，更能降低後續維護風險及成本。中央社記者王鴻國攝 113年11月19日
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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市五股觀音坑溪橋於112年斷裂，經過19個月的重建完工，市長侯友宜今天表示，新橋通車後，不僅可串接淡水河左岸自行車道，還能讓大家能欣賞淡水河口的美麗景觀。

五股觀音坑溪橋為自行車友往返蘆洲區、五股區及八里區的重要橋梁，112年4月發生舊橋倒塌事故後，市府就動支新台幣7370萬元進行重建，並於今天舉辦完工通車典禮。

侯友宜致詞表示，觀音坑溪橋是五股八里間居民及自行車通行的生態休閒景觀橋，橋梁斷裂後，影響2地自行車道串聯並造成居民通行困擾，由於要克服河口地質及施工車輛進出不易等問題，施工有難度，因此，花了19個月才重建完成。

他表示，新橋完工後不僅有夜間照明，通洪斷面也會更好，還可串接淡水河左岸自行車道，提供單車騎士更安全、舒適、友善的河濱廊帶。歡迎大家來欣賞淡水河口的無敵美景。

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他表示，在二重疏洪道左岸堤防加高工程明年完工，若再加上蘆南蘆北開發，可帶動蘆洲及三重發展，以及塭仔圳開發，期盼新北市的發展可以超越台北市，成為北台灣的中心。

高灘處處長黃裕斌表示，因疏洪道左岸堤防加高工程仍施工中，暫時配合改道至一號越堤道銜接既有堤外便道後，利用新設臨時斜坡道進入觀音坑溪橋，使民眾不再需要辛苦地牽行自行車上下階梯，就能接續欣賞美麗的河濱生態休憩環境。（編輯：方沛清）1131119

新北市長侯友宜（前左6）19日主持五股觀音坑溪橋重建工程完工啟用典禮表示，新橋是具生態休閒的景觀橋，可串接淡水河左岸自行車道。中央社記者王鴻國攝 113年11月19日
新北市長侯友宜（前左6）19日主持五股觀音坑溪橋重建工程完工啟用典禮表示，新橋是具生態休閒的景觀橋，可串接淡水河左岸自行車道。中央社記者王鴻國攝 113年11月19日
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