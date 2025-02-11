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夜探水獺打強光干擾棲息 金門野保協會估個體數趨降

2025/2/11 14:07
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（中央社記者吳玟嶸金門11日電）金門野保協會救傷報告指出，有民眾會以強光在夜間尋找歐亞水獺，協會表示，不反對發展水獺夜間生態導覽等活動，但應以不干擾水獺行為及棲息環境為原則。

金門縣野生動物救援暨保育協會日前發布「2024年救傷成果報告」，包括鳥類、蛇類救傷概況及鯨豚及海龜擱淺概況，以及歐亞水獺死亡案例彙整等。

野保協會今天接受中央社記者採訪表示，推估金門地區水獺個體數約為100到150隻，有下降趨勢；而依公民科學平台「獺足金門」調查結果，西半島與島中央水獺活動也有減少趨勢。

野保協會也表示，去年陸續發生民眾以強光尋找水獺事件，部分民眾經勸導後仍持續拍攝；也有部份帶團夜觀水獺行程，有打強光燈尋找水獺行為；協會表示，不反對金門發展歐亞水獺夜間生態導覽等活動，但各項活動均應以「不干擾歐亞水獺行為和棲息環境」為原則，且騷擾保育類動物，依野保法也將面臨罰則。

野保協會解釋，金門在太湖等地有穩定水獺族群棲息，如持續干擾將導致水獺開始遷移，就會產生路殺風險，且其他棲息地可能已有既存族群，遷移水獺可能會被驅離。

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此外，野保協會也表示，去年有民眾飼養緬甸蟒但出現脫水等症狀，通報後送至協會處置，這是首次接收到人為飼養並送至協會救治案例；協會表示，野生動物未經馴化，如任意飼養可能造成動物緊迫拒食，「過去救傷時，留越久脾氣越差」，且飼養野生動物，也可能因傳染病或黴菌等影響民眾健康。

野保協會呼籲，所有野生動物均不鼓勵捕捉、飼養，如有發現受傷蛇類可撥打119由專業捕蛇人員前往捕捉；如發現鯨豚、海龜擱淺或死亡，可撥打118救援專線處理；若發現受傷或死亡歐亞水獺，可利用協會電話（082-333587）及臉書（Facebook）通報，也可通報金門縣政府1999專線，將會立刻派專業人員處理。（編輯：陳仁華）1140211

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