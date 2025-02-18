保育瀕危水獺 金門推動生態服務給付

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（中央社記者吳玟嶸金門縣18日電）金門縣配合農業部推動生態服務給付，以瀕危的歐亞水獺為執行重點。113年度有21個社區申請，助整理水域周邊環境、移除廢棄網具並通報救傷。114年度開放申請至3月14日。

農業部林業及自然保育署鑒於傳統劃設保護區模式已難以保育石虎、水獺等與人類活動高度重疊瀕臨絕種保育類野生動物，自民國110年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點，透過生態服務給付，鼓勵民眾採取對瀕危水獺族群及棲地保護友善作為。

金門縣產業發展處新聞稿表示，114年度給付方案規劃3項目，包含以社區、團體為對象的「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵的「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡的「水獺通報獎勵金」，其中社區巡護自即日起開放申請。

產業發展處表示，自配合推動試辦方案起，社區參與成效顯著，113年度有21個社區申請巡守隊，透過紅外線自動相機架設，有19隊社區拍攝到水獺影像，並協助整理水域周邊環境、移除廢棄網具及垃圾、通報野生動物救傷等。

產業發展處指出，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，協助巡守已知瀕危及重要動物棲地，並協助拆除違法獵具網具、野生動物救傷通報等保育相關工作，每月依執行比例核發每年最高新台幣6萬元獎勵金。

且若在巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

產業發展處表示，如有發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，在不危害水獺生存下，通報縣府，經勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3000元獎勵金，每場域每次以領取1次為限；此區域評估後，民眾願意配合架設相機監測且改採友善設施者，在3個月內以自動相機拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

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此外，為提倡民眾對保育類野生動物關注，民眾如有發現傷病水獺個體並通報縣府前往救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與3000元獎勵金；如發現路殺或死亡水獺，立即通報縣府，每案將核予優先通報者2000元水獺死亡通報獎勵金。

產業發展處表示，有意申請巡守獎勵社區或團體，可檢附114年度金門水獺生態給付申請書並函文向縣府申請，申請期限至114年3月14日下午5時30分截止。詳情可電洽產業發展處農林科（082-321254）。（編輯：郭諭儒）1140218