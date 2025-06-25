高溫炎熱大台北上看36度 午後留意局部大雷雨

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（中央社台北25日電）中央氣象署今天表示，各地大多為多雲到晴，午後雷陣雨從山區發展後會往西半部擴展，各地山區及西半部平地午後都會有局部短暫雷陣雨，中南部山區更有局部短延時豪雨發生的機率。

氣象署指出，今年第2號颱風「聖帕」已於凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。

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氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，恆春半島及清晨上午的中南部地區有零星短暫陣雨，隨著風向改變，午後雷陣雨從山區發展後會往西半部擴展，各地山區及西半部平地午後都會有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區容易出現局部大雨，中南部山區更有局部短延時豪雨發生的機率，中午過後請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。

此外，氣象署提醒，天氣炎熱，各地高溫約攝氏32至35度，大台北、中南部及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至27度。（編輯：李淑華）1140625