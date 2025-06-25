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美3打擊群調派中東引憂 海軍：可快速部署印太

2025/6/25 07:23（6/25 07:26 更新）
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美國聯邦參議院撥款委員會國防小組24日召開海軍預算聽證會，海軍代理作戰部長基爾比（前左）等出席。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年6月25日
美國聯邦參議院撥款委員會國防小組24日召開海軍預算聽證會，海軍代理作戰部長基爾比（前左）等出席。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年6月25日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）中東局勢升高，美軍陸續將3個航艦打擊群從印太區域調離，前往支援中東行動，引發美國議員憂心顧此失彼。海軍代理作戰部長基爾比今天對國會掛保證，指美國海軍優勢在於靈活度，若有需要能快速派遣打擊群前往印太。

以色列及伊朗持續交火12天後，進入停火協議階段的同日，美國聯邦參議院撥款委員會國防小組召開海軍預算聽證會，基爾比（James Kilby）及陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）等出席。

民主黨參議員夏茨（Brian Schatz）提到，國防部去年將航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）調離印太區域支援中東行動，如今「尼米茲號」（USS Nimitz）被調離，「福特號」（USS Gerald R. Ford）同樣將前往中東，總共3個航艦打擊群，詢問海軍能否向區域盟友保證，美國仍密切關注印太。

基爾比回應，如果決定調整部署，派遣航艦打擊群前往印太，「我們可以在很短的時間內辦到」，而且這些艦艇都訓練有素，隨時待命。

中國威脅的評估方面，基爾比說，過去20年來，中國軍事擴張程度可謂空前，不斷現代化能力，也提升在所有作戰領域的作戰熟練度。解放軍不斷演進的聯合作戰能力與作戰概念，不斷強化中國海軍的變革能力，從而能與美國海軍抗衡。

他指出，中國海軍於短時間內擴大規模，預計今年將達到395艘軍艦，2030年將增至435艘。

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基爾比表示，解放軍海軍越來越頻繁地在第一島鏈外活動之際，中國持續以強勢態度動用海軍力量施壓鄰國，在南海主張非法領土聲索。為了支持海軍擴大行動範圍，中國擴建海外後勤與基地基礎設施，以強化軍事力量投射與持續作戰的能力。

他強調，中國取代美國成為全球主導力量的野心相當明確。近期解放軍海軍在台灣周邊及區域內進行的入侵預演與實彈演習、與俄羅斯在阿拉斯加外海的聯合軍演，以及環繞澳洲時的突襲實彈演練，都展現出對美國及其印太盟友利益構成好戰及威脅性的行為模式。（編輯：張芷瑄）1140625

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