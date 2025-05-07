朱立倫預言美匯率報告將出爐 台灣被列觀察名單

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨主席朱立倫今天說，包括韓國、日本、越南、台灣，都受到匯率壓力，台灣如果沒意外，本週或下週就會收到來自美國財政部的匯率報告，台灣一定被列為觀察名單。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上說，先是向新加坡人民行動黨在這次新加坡大選取得過半席次，表達恭賀之意，並肯定新加坡總理黃循財在全球經貿戰爭中，有為有守，敢於說出不受歡迎的事實，對美國經貿戰表達嚴正立場。

朱立倫說，在面對全球經貿戰爭的今天，如果是一面倒的欺瞞民眾，而且一面倒去舔美跪美，不顧人民的利益出賣自己的國家，最後一定會被選民拋棄，而民進黨的作為到目前為止，幾乎就是如此，變成美國政府的發言人、代言人。

朱立倫強調，現在面臨匯率戰，這不是他在唱衰，這是所有財經專家都知道的事實，央行總裁楊金龍基於職責出面所講的，他可以理解，但總統怎麼變成股市名嘴，照抄楊金龍的講法，還說是在野黨造成台幣升值，結果就被韓國央行行長李昌鏞打臉。

朱立倫認為，包括韓國、日本、越南、台灣，都受到匯率壓力，台灣如果沒意外，本週或下週就會收到來自美國財政部的匯率報告，台灣一定被列為觀察名單，而且是嚴重的觀察名單。

美國財政部去年底公布一份半年期報告指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本等國繼續列入值得關注的觀察名單，並新增韓國、移除馬來西亞。

朱立倫說，民進黨政府這一年除了家暴，一事無成， 打在野黨、打自己人比什麼都行、都狠，對外則是「跪族冠軍」，完全不知道如何因應，可不可以挺起胸膛，多點脊梁骨，像黃循財或加拿大、澳洲等總理一樣，為自己的國家講幾句真話，不要每天只想著怎麼鬥在野黨。

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此外，朱立倫提到，明天是二戰歐戰勝利80週年，歐洲國家與美國等當時打歐戰的國家要慶祝，民進黨政府也要跟著慶祝；二戰中華民國是戰勝國，日本投降的日子是8月15日，軍人節9月3日就是抗戰勝利紀念日，今年也是台灣光復80週年，民進黨不要脫中入北荒謬到以為已加入歐盟，只記得8日是歐戰勝利80週年。

朱立倫表示，二戰當時的日本、德國、義大利都是法西斯主義，德國的希特勒、義大利的墨索里尼都是，他們藉民主之名，動用司法手段，消滅在野黨，變成獨裁者，賴總統今天對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。（編輯：翟思嘉）1140507