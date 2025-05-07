全球將添1座迪士尼樂園 坐落阿聯首都阿布達比

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國娛樂業巨擘迪士尼（Walt Disney）今天宣布，計劃在中東國家阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）海邊打造1座新的主題樂園度假村。這將是世界第7座迪士尼樂園。

綜合法新社和路透社報導，迪士尼今天稍早先公布今年首季營收較去年同期成長7%，調整後每股獲利（EPS）1.45美元，優於市場預期的1.20美元，歸功於美國迪士尼樂園遊客消費增加及其串流平台Disney+訂戶成長。

迪士尼新樂園選擇落腳阿布達比，凸顯出阿拉伯聯合大公國已崛起成為全球金融及娛樂中心之一。

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迪士尼表示，新樂園將蓋在阿布達比的亞斯島（Yas Island），並與阿聯企業米拉爾集團（Miral Group）共同建造，希望吸引來自「中東、非洲、印度、亞洲、歐洲及其他地方」的觀光客。

世界首座迪士尼樂園是1955年在美國加州的安那罕（Anaheim）開張，其餘5座迪士尼樂園分別位在美國佛羅里達州的奧蘭多（Orlando）、日本的東京、法國首都巴黎、香港和中國的上海。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1140507