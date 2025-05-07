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全球將添1座迪士尼樂園 坐落阿聯首都阿布達比

2025/5/7 22:52（5/7 22:58 更新）
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迪士尼宣布計劃在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比海邊打造新主題樂園度假村。（Walt Disney Imagineering/Handout via 路透社）
迪士尼宣布計劃在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比海邊打造新主題樂園度假村。（Walt Disney Imagineering/Handout via 路透社）
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國娛樂業巨擘迪士尼（Walt Disney）今天宣布，計劃在中東國家阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）海邊打造1座新的主題樂園度假村。這將是世界第7座迪士尼樂園。

綜合法新社和路透社報導，迪士尼今天稍早先公布今年首季營收較去年同期成長7%，調整後每股獲利（EPS）1.45美元，優於市場預期的1.20美元，歸功於美國迪士尼樂園遊客消費增加及其串流平台Disney+訂戶成長。

迪士尼新樂園選擇落腳阿布達比，凸顯出阿拉伯聯合大公國已崛起成為全球金融及娛樂中心之一。

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迪士尼表示，新樂園將蓋在阿布達比的亞斯島（Yas Island），並與阿聯企業米拉爾集團（Miral Group）共同建造，希望吸引來自「中東、非洲、印度、亞洲、歐洲及其他地方」的觀光客。

世界首座迪士尼樂園是1955年在美國加州的安那罕（Anaheim）開張，其餘5座迪士尼樂園分別位在美國佛羅里達州的奧蘭多（Orlando）、日本的東京、法國首都巴黎、香港和中國的上海。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1140507

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